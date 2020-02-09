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Max Kruse ''takım olarak savaşmalıyız''

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de 1-1 biten maçın ardından Alman oyuncu açıklamalarda bulundu.

09 Şubat 2020 Pazar 15:05
Max Kruse ''takım olarak savaşmalıyız''

Hakem ile ilgili birşey söylemeye gerek yok zaten ortada olan şeyler var, ancak takım olarakta iyi oynamadıkları konusunda öz eleştri yapan Kruse, maçı kesinlikle kazanmak istiyorduk gol pozisyonlarıda bulduk ancak değerlendiremedik,şampiyon olmayı çok istiyoruz ve bunun için daha fazla savaşmamız lazım, taraftarımız bizi destekliyor ve herzaman yanımızdalar onların istediklerini vermek için sahada var gücümüz ile mücadele etmeye mecburuz. Bundan sonrasında çalışmaya devam etmeli ve iyi sonuçlar almak adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret etmeliyiz dedi.
 

Anahtar Kelimeler:
Ersun YanalMax KruseFenrbahçeAlanyaspor11
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