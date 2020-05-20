Medipol Başakşehir'den Covid-19 testleri ile ilgili açıklama!

Covid-19 testleri ve sonuçları ile ilgili açıklama yapan Medipol Başakşehir merak edilmeye devam ediyor. Rutin testlerin devam ettiği açıklanırken test sonuçlarından istenen sonuçların alınması pek çok kişiyi mutlu etti.

Medipol Başakşehir'den Covid-19 testleri ile ilgili açıklama!
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Covid-19 salgını nedeni ile takımlar test yaptırmaya devam ederken Medipol Başakşehir takımının son yaptırdığı Covid-19 testlerinin negatif çıkması oyuncu ve kulüp yönetimini mutlu ettiği kadar taraftarları da mutlu etmeyi başardı.

Başakşehir takımından yapılan açıklamalarda A takım oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarının her hafta yapılan testlerine girdikleri belirtildi. Dün yapılan test sonuçlarının ise negatif çıktığı açıklananlar arasında yerini aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 16:12

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