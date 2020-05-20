Medipol Başakşehir'den Covid-19 testleri ile ilgili açıklama!

Covid-19 salgını nedeni ile takımlar test yaptırmaya devam ederken Medipol Başakşehir takımının son yaptırdığı Covid-19 testlerinin negatif çıkması oyuncu ve kulüp yönetimini mutlu ettiği kadar taraftarları da mutlu etmeyi başardı.

Başakşehir takımından yapılan açıklamalarda A takım oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarının her hafta yapılan testlerine girdikleri belirtildi. Dün yapılan test sonuçlarının ise negatif çıktığı açıklananlar arasında yerini aldı.

Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2020, 16:12