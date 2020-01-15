Mehmet Ekici'ye Ozan Tufan Formülü

Sezonun ilk yarısında kadro dışı kalan fakat takımlar çalışmalara devam eden Ekici formasına kavuşabilmek için her şeyi yapıyor.
15 Ocak 2020 Çarşamba 11:31
Fenerbahçe'de TFF listesine tekrar alınan Mehmet Ekici hedeflerine ulaşmak ve formasına kavuşmak için antremandalardan sonra özel hoca eşiliğinde çalışmalarına devam ediyor, Ekici'nin geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayıp başarı göstererek takımın vazgeçilmezi haline gelen Ozan Tufan modeli çalışarak formasını geri almak niyetinde.
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