Mehmet Ekici'ye Ozan Tufan Formülü

'de TFF listesine tekrar alınanhedeflerine ulaşmak ve formasına kavuşmak için antremandalardan sonra özel hoca eşiliğinde çalışmalarına devam ediyor, Ekici'nin geçen sezon Alanyaspor'da kiralık oynayıp başarı göstererek takımın vazgeçilmezi haline gelenmodeli çalışarak formasını geri almak niyetinde.