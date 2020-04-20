Basına sızan haberlere göre; Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan ve 6 ay top oynamayan Ekici, daha sonra sarı-lacivertli formayı giymeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası form düşüklüğü yaşayan ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı kalmış olsa da çalışmalarına ara vermeden devam etti. Yönetim oyuncunun çabasından çok memnun oldu, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.
Mehmet Ekici yönetime rahat bir nefes aldırdı
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hummalı çalışma devam ediyor. Mali sebeplerden dolayı kulüpler ilk başta iç transfere yönelmiş durumda, Fenerbahçe'de takımdan gönderilecek ve kalacak isimler netleşmeye başladı.
20 Nisan 2020 Pazartesi 13:16
Basına sızan haberlere göre; Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan ve 6 ay top oynamayan Ekici, daha sonra sarı-lacivertli formayı giymeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası form düşüklüğü yaşayan ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı kalmış olsa da çalışmalarına ara vermeden devam etti. Yönetim oyuncunun çabasından çok memnun oldu, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.