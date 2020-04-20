Mehmet Ekici yönetime rahat bir nefes aldırdı

salgını tedbiri kapsamında Süper Lig'e ara verilmesinin ardından kulüpler gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.'de bu çalışmalar bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor. Sarı Laicertlilerde bir numaralı gündem konusuoldu.

Basına sızan haberlere göre; Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmayı göze alan ve 6 ay top oynamayan Ekici, daha sonra sarı-lacivertli formayı giymeyi başarmıştı. Fenerbahçe'de üst üste yaşanan sakatlıklar sonrası form düşüklüğü yaşayan ve ayrılma noktasına gelen Mehmet, kadro dışı kalmış olsa da çalışmalarına ara vermeden devam etti. Yönetim oyuncunun çabasından çok memnun oldu, sarı-lacivertliler sezon sonu sözleşmesi bitecek Ekici ile yeniden anlaşmayı planlıyor.

