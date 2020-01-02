Mehmet Ekici'nin yeni takımı

'de bir yandan yeni gelecek oyuncular için çalışmalar yapılırken bir yandan da eldeki oyuncularınleri konusunda çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Ekici'nin 2020 6. ayında sözleşmesi sona erecek olması ve Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasından dolayı bu oyuncusuna gelen teklifleride değerlendiriyor. Adı bir çok kulüp ile anılan'ye en ciddi teklif Sergen Yalçın yönetimindeki'dan geldi. Mehmet Ekici'nin Yeni bir başlangıç için Yeni Malatyaspor teklifine sıcak baktığı öğrenildi.