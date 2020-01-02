Mehmet Ekici'nin yeni takımı

02 Ocak 2020 Perşembe 13:03
Fenerbahçe
'de bir yandan yeni gelecek oyuncular için çalışmalar yapılırken bir yandan da eldeki oyuncuların transfer
leri konusunda çalışmalarına devam ediyor. Mehmet Ekici'nin 2020 6. ayında sözleşmesi sona erecek olması ve Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasından dolayı bu oyuncusuna gelen teklifleride değerlendiriyor. Adı bir çok kulüp ile anılan Mehmet Ekici
'ye en ciddi teklif Sergen Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor
'dan geldi. Mehmet Ekici'nin Yeni bir başlangıç için Yeni Malatyaspor teklifine sıcak baktığı öğrenildi.
Son Güncelleme: 02.01.2020 14:48