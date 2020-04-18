Meksika lig'inde beklenmedik karar alındı

Dünya'yı etkisi altına alan Koronavirüs salgını sebebi ile yaşanan mali problemlerden kurtulmak için bir adım atıldı. Meksika futbolu bunun yapılmasının gerektiğini ifade eden Bonilla, yapmış olduğumuz toplantıda oy birliğiyle almış olduğumuz karar doğrultusunda 5 sezon boyunca birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını açıkladı.

Bonilla, kararı daha önceden bildirdikleri ve kulüplerin alınan kararları kabul eden ve genç oyuncu yetiştirme görevini üstlenmelerini istedi, ikinci lig kulüplerinin her birineboyunca sezon başına 845 bin dolar para desteği yapılacağını iletildi.

Öte yandan Bonilla, Koronavirüs salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonunun iptaline karar verildiğini ve şampiyon ilan edilmeyeceğini açıkladı.

Meksika'da 10. haftası geride kalan Liga MX'in kapanış liginde karşılaşmalar, koronavirüs salgını nedeniyle geçen ay askıya alınmıştı.