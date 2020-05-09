Menajerinden açıklama 'Adem Ljajic üzerine düşeni yapacak'

Koronavirüs salgını nedeni ile içinde bulunduğu ekonomik sorunlar daha da katlanan Beşiktaş camiasında, mali olarak yeni bir yol haritası belirledi. Bu doğrultuda oyuncularından maaşlarında indirime gitmelerini isteyen yönetim, fedakârlık beklediği isimlerin başında gelen 2.2 milyon Euro’luk maaşıyla takımın 10 numarası Adem Ljajic. Bu sezon ortaya koyduğu inişli çıkışlı performans sebebiyle eleştirilerin hedefi olan tecrübeli futbolcunun durumuyla ilgili olarak FANATİK’e özel açıklamalarda bulunan yıldız ismin menajeri Mirsad Türkcan, önemli sözler sarf etti.

Başarılı menajer, oyuncusunun Beşiktaş'lı formayla görev yapmaktan dolayı çok memnun olduğunu ve koronavirüs sebebiyle kulübün yaşadığı ekonomik krizde üzerine düşen görevi yapmaya hazır olduğunu iletti. Türkcan, “Adem, büyük bir karaktere sahip. Ödemeler konusunda kulübe hiçbir zaman zorluk çıkarmadı. Kulübün şartlarının ne kadar zor olduğunu zaten biliyor. Son durumlarla alakalı olarak yönetimle henüz resmi olarak görüşme gerçekleştirmedik. Ancak bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum” ifadelerini kullandı.