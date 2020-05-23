Menajerinden Fenerbahçe açıklaması!! Fenerbahçe'ye Nijerya'lı golcü geliyormu?

Fenerbahçe'nin Vedat Muriç'in olası ayrılığı sonrası Ideye Brown'u kadrosuna dahil etmek istediği ve hatta oyuncuya yıllık 2 milyon Euro'luk teklif yapıldığı söylenmişti.

Sport24'e açıklama yapan Brown'un menajeri Hootan Ahmadi, "Bu, tamamen asılsız. Hiçbir görüşmemiz olmadı" ifadelerini kullandı.

Oyuncusu hakkında gelecek sezon ne yapacağına ve nerede forma giyeceği hakkında ise, "Bunu söylemek için henüz çok erken. Ideye, antrenmanlara döndü ve hiçbir lig ne olacağını bilmiyor. Futbolda işler netleşene kadar beklememiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

Ideye Brown'un Aris ile olan sözleşmesi bu yaz sona erecek. Bu sezon Yunanistan Ligi'nde 19 maça çıkan Nijeryalı oyuncu, 7 gol atmayı başardı.