Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü

Mensah için şartlar zorlanacak

Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede transferi sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Beşiktaş,Trabzonspor ve Galatasaray'da istiyor

Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.

Her fırsatta Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

8 asist, 3 gol

Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmada forma giyen Bernard Mensah, yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

10 numara pozisyonu ile orta sahanın göbeğinde görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de ayrıca dikkat çekiyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giyen Bernard Mensah, 74 maça çıktı. Ganalı orta saha, bu 74 lig maçında 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. 4 kez kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu, 16 da sarı kart gördü.

