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Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sıkı tutan Fenerbahçe'de son dakika transfer hareketliliği yaşanıyor. Fenerbahçe'liler, Kayserispor'dan ayrılıp Süper Lig'in büyük takımlarında oynamak isteyen Bernard Mensah'ı gündemine aldı.

27 Nisan 2020 Pazartesi 22:38
Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü

Mensah için şartlar zorlanacak
Kayserispor ile 2022'ye kadar sözleşmesi devam eden 25 yaşındaki Bernard Mensah'ın transferinde limitleri zorlamayı planlayan Fenerbahçe, kısa sürede transferi sonlandırmanın hesaplarını yapıyor.

Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü

Beşiktaş,Trabzonspor ve Galatasaray'da istiyor
Kayserispor'un daha önce kiralık oynatıp, bu sezon öncesi Atletico Madrid'den 3.6 milyon euro bedelle bonservisini aldığı Mensah, ara transfer döneminde Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzon'un da gündemine girmişti.

İstanbul takımında oynamak istiyor
Her fırsatta Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu dile getiren Mensah'ın da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

Mensah transferinde ibre Fenerbahçe'ye döndü

8 asist, 3 gol
Bu sezon Süper Lig'de 20 karşılaşmada forma giyen Bernard Mensah, yaptığı 8 asistle öne çıktı. Ganalı oyuncu, 3 kez de rakip fileleri havalandırdı.

10 numara pozisyonu ile orta sahanın göbeğinde görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcu, savunmaya verdiği destekle de ayrıca dikkat çekiyor.

Süper Lig'de Kasımpaşa ve Kayserispor formaları giyen Bernard Mensah, 74 maça çıktı. Ganalı orta saha, bu 74 lig maçında 11 gol, 16 asistlik performans sergiledi. 4 kez kırmızı kart gören 25 yaşındaki oyuncu, 16 da sarı kart gördü.
 

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GalatasarayFenerbahçeKayserisporTransferTrabzonsporAsistMensah
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