Merih Demiral'a Barcelona sürprizi

Hürriyet'in Mundo Deportivo'ya dayandırdığı habere göre, Barcelona'nın geçen yaz Ajax'tan transfer edemediği 20 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu bu yaz takasla kadrosuna katmak için girişimde bulunacağı iddia etti.

teknik direktörü Sarri'nin, Barcelona'nın genç yıldızı Arthur'u istemesiyle de Ligt transfer için bir şans bulan Barcelona Juventus'a takas teklif edecek.

Korona virüsü pandemisi nedeni ile Dünya futbolunda yüksek bonservisli transferlerin bu sene yapılması beklenmiyor. Bu yüzden sansasyonel takas anlaşmaları önümüzdeki 1-2 yıla damga vuracak gibi görünüyor.

De Ligt'in Barcelona'ya transfer olma ihtimali, milli futbolcumuz Merih Demiral'ın Juventus savunmasındaki yerini perçinlemiş olacak.

