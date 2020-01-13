Merih Demiral sakatlığı maça damgasını vurdu

forması ile ilk golünü atangirdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkarıldı.Teknik direktör Sarri'' Merih'in sakatlığı ciddi olabilir'' diye konuştu.'da ise sakatlanarak oyundan çıkarılan Nicolo Zaniolo'nıun sezonu kapattığı belirtildi. Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakika da düşerek sakatlanan Merih'in son durumu hakkında gelen bilgilerde ayağında burkulma olduğu yönünde yarın sabah yapılacak kontrollerde durumun cidiyeti belli olacak ancak ilk izlenimde ciddi bir sakatlık olabileceği yönünde