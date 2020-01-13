Merih Demiral sakatlığı maça damgasını vurdu

13 Ocak 2020 Pazartesi 10:49
Juventus
forması ile ilk golünü atan Merih Demiral
girdiği bir pozisyonda sakatlanarak oyundan çıkarıldı.Teknik direktör Sarri'' Merih'in sakatlığı ciddi olabilir'' diye konuştu. Roma
'da ise sakatlanarak oyundan çıkarılan Nicolo Zaniolo'nıun sezonu kapattığı belirtildi. Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakika da düşerek sakatlanan Merih'in son durumu hakkında gelen bilgilerde ayağında burkulma olduğu yönünde yarın sabah yapılacak kontrollerde durumun cidiyeti belli olacak ancak ilk izlenimde ciddi bir sakatlık olabileceği yönünde