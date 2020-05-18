Mert Çetin'den flaş Galatasaray kararı

Galatasaray, transfer döneminde kadrosunda bulunan stoperleri Marcao ve Luyindama'ya gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Sparta Prag'la sözleşme yenilemeyen Semih Kaya'yı kadrosuna katacak sarı-kırmızılılar, savunmaya bir ilave daha yapmayı düşünüyor ve listenin başında Roma'da forma şansı bulamayan Mert Çetin bulunuyor.

Galatasaray'a gelmek istemedi

Roma'ya iletilen kiralama isteği sonrası, Mert Çetin'den olumsuz cevap geldi.

Merih'in izinden gidiyor

23 yaşında Türkiye'ye dönme niyetinde olmadığını belirten milli stoper, kariyerine İtalya'da devam etmek istediğini söyledi. Serie A'da düzenli oynayarak kendisini ispatlayan ve Juventus'a transfer olan Merih Demiral'ı örnek alan Mert Çetin'i Sampdoria, Genoa ve Sassuolo kiralamak istiyor. Mert'in bu 3 tekliften birini değerlendireceği öğrenildi.