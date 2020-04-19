Messi'mi? Ronaldo'mu? tartışmasına Beckham'da dahil oldu

Beckham'da dahil oldu

İngilizlerin yaşayan efsanesi David Beckham, Barcelona'nın süper starı Lionel Messi'nin, Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo'dan daha büyük bir futbolcu olduğunu söyledi.

kariyeri süresince tıpkı Ronaldo gibi Manchester United ve Real Madrid'de forma giyen 45 yaşındaki spor adamı, yapmış olduğu açıklamada, Messi'nin Ronaldo'dan daha üst seviyede bir oyuncu olduğunu belirtip M.United ve Real Madrid taraftarlarını kızdırdı.

"Messi kendi sınıfında bir numara"

Messi'yi daha iyi olduğunu söylesede Ronaldo'nun da hakkını teslim etmek isteyen Beckham, iki yıldızı diğer tüm futbolculardan üstün olduğunu özellikle belirterek, "Messi kendi sınıfında tek. Onun gibi başka bir oyuncunun olması mümkün değil. O ve onunla aynı seviyede olmayan Ronaldo, diğer bütün oyunculardan farklı olduklarını ve üst seviyede olduklarını " ifade etti.

