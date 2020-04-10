Mesut Özil'in hayatındaki dönüm noktaları

Masa tenisinde kalıcı olabilirdim

Masa tenisinde çok iyiyimdir. 11-12 yaşıma kadar oynamaya devam ettim. Hatta 3 ay için futbolu bıraktım ve ilk turnuvamda tüm maçlarımı kazandım. Geleceğimle ilgili bir karar vermem gerekiyordu. Futbola gerçekten ihtiyacım vardı. Futboluda seviyordum evet ama masa tenisinde daha fazla keyif aldığım kesindi.

2010 Dünya Kupası'ndan sonra, Arsenal, Bayern Münih ve Manchester United beni istiyordu. Gönlümdeki takım Barcelona'ydı, onlar kadar güzel futbol oynayan takım yoktu. Barcelona'ya imza atacağımı düşünüyordum fakat Pep Guardiola'nın benden hoşlanmadığını duydum. Görüşmelere onun katılmaması şüphelendirdi. 'Pep tatilde.' dediler, Mourinho ise çok ikna ediciydi. Çok yakındı ve çok kararlıydı. Yani, Pep Guardiola'nın tam tersi. Bu nedenle Jose Mourinho ve Real Madrid kararını verdim.

Kalbimde hala Madrid var

Real Madrid'e imza atıktan sonra ilk başlarda gergindim ama bir okadar da mutluydum. Real Madrid, her zaman hayalini kurduğum kulüplerden biriydi, çünkü idolüm Zidane'nın oynadığı bir kulüptü. Soyunma odasına girdiğimde etraf biraz sessizdi ve böylesine muhteşem bir kulübün oyuncularıda bir çoğu gergindi. Zidane ile tanıştığımda daha da gerrildim. Benim için unutulmaz bir andı, Bu bir sır değil kalbim hala Real Madrid için çarpıyor orada oynadım ve o takımda çok fazla dostum var.



