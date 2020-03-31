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Mike Tyson sosyal medyadan duyurdu

Mike Tyson'un antrenörü Nelson Cuevas Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.

31 Mart 2020 Salı 13:24
Mike Tyson sosyal medyadan duyurdu

Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas 80 yaşında Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Mike Tyson'ın amatör olarak çıktığı maçlarda Apollo Gym'nin sahibi olan Porto Riko'lu esfanevi antrenör, boks Dünyası'na kazandırdığı sayısız sporcu ile adından sıkça smz ettiriyordu.
Mike Tyson Sosyal medya hesabından duyurdu

'' Boks dünyasındaki en iyi insanlardan birini kaybettik ilk amatör maçımı Apollo Gym'de yapmıştım.Çocukken maç kazandığımızda çok heyecanlanırdık çünkü maç sonunda bize soda ve sosisli alırdı, paramız olmadığını bilirdi bizi elinden geldiğince bizi korurdu. Amatör kariyerimde onunla çalışmaktan ve yanında olmaktan çok mutluyum, huzur içinde uyu bir dönem sona erdi'' dedi
 

Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsMike TysonBoksNelson Cuevas
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