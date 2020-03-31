Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas 80 yaşında Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Mike Tyson'ın amatör olarak çıktığı maçlarda Apollo Gym'nin sahibi olan Porto Riko'lu esfanevi antrenör, boks Dünyası'na kazandırdığı sayısız sporcu ile adından sıkça smz ettiriyordu.
Mike Tyson Sosyal medya hesabından duyurdu
Mike Tyson sosyal medyadan duyurdu
Mike Tyson'un antrenörü Nelson Cuevas Koronavirüs'ten hayatını kaybetti.
31 Mart 2020 Salı 13:24
Mike Tyson'ın ilk antrenörlerinden olan Nelson Cuevas 80 yaşında Koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti. Mike Tyson'ın amatör olarak çıktığı maçlarda Apollo Gym'nin sahibi olan Porto Riko'lu esfanevi antrenör, boks Dünyası'na kazandırdığı sayısız sporcu ile adından sıkça smz ettiriyordu.