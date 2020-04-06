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Milli kaleci Rüştü Reçber'in tedavisi evde devam edecek

Milli kaleci Rüştü Reçber'in hastaneden taburcu olarak evine gönderildi. Reçber'in tedavisine evde devam edileceği bildirildi.

06 Nisan 2020 Pazartesi 14:17
Milli kaleci Rüştü Reçber'in tedavisi evde devam edecek

Yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgınına yakalanan Rüçtü Reçber, testleri pozitif çıkmasının hemen ardından hastanede tedavisine beşlanmıştı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in taburcu edildiği ve tedavisine evde devam edileceği öğrenildi.

28 Mart tarihinde hastaneye kaldırılan kaleci Rüştü Reçber, tedavisinin 10. gününde hastameden ayrılarak izolasyon sürecinin devamının evde tamamlayacak. 46 yaşındaki Reçber, 14 gün boyunca evinde karantinada kalacak. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, tüm spor faaliyetlerinin durmasına neden olmuş ve birçok sporcuda bu virüsten etkilenmişti.  Bu isimlerden biri olan eski milli kalecimiz Rüştü Reçber'di. 46 yaşındaki efsane isimden bugün gelen iyi haber ise taraftarlarını sevindirdi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsRüştü ReçberTaburcu
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