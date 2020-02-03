Mourinho City'yi 2 - 0'lık skorla geçti

İngiltere Premier Lig’de 25. haftanın maçı büyük heyecana sahne oldu. Haftanın maçında Tottenham Hotspur evinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Manchester City’i ağırladı. İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmada gülen taraf Jose Mourinho’lu Tottenham oldu.
71. dakikada ise bu sefer Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son sahneye çıktı. Son takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golün ardından karşılaşmada başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 2 – 0’lık skorla galip ayrıldı.
Bu skorla birlikte Tottenham puanını 37’ye çıkardı, City ise 51 puanda kaldı. Premier Ligde 73 puan toplayan Liverpool’un liderliği sürüyor.
Son Güncelleme: 03.02.2020 12:39