Mourinho City'yi 2 - 0'lık skorla geçti

İngiltere Premier Lig’de 25. haftanın maçı büyük heyecana sahne oldu. Haftanın maçında Tottenham Hotspur evinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Manchester City’i ağırladı. İlk yarısı sessiz geçen karşılaşmada gülen taraf Jose Mourinho’lu Tottenham oldu.

City’de top koşturan İlkay Gündoğan 40. dakikada takımı adına kazandığı penaltıyı gole çeviremedi ve ilk yarı 0 – 0’lık skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı ise büyük heyecana sahne oldu. City’de karşılaşmanın 60. Dakikasında oyundan atılan Zinchenko takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı karttan 3 dakika sonra ise Londra ekibinin yeni transferi Steven Bergwijn Spurs’u 1 – 0 öne geçirdi.

71. dakikada ise bu sefer Tottenham’ın Güney Koreli yıldızı Heung-Min Son sahneye çıktı. Son takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golün ardından karşılaşmada başka gol olmadı ve Tottenham sahadan 2 – 0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu skorla birlikte Tottenham puanını 37’ye çıkardı, City ise 51 puanda kaldı. Premier Ligde 73 puan toplayan Liverpool’un liderliği sürüyor.