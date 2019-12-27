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Muhammed Salah eşiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Liverpool'un tecrübeli golcüsü Muhammed Salah eşiyle ilk kez fotoğraf paylaştı. Salah'ın küçük kızı ve eşiyle verdiği Noel pozu bazı takipçilerinden sert eleştiri aldı.

27 Aralık 2019 Cuma 00:32
Muhammed Salah eşiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Liverpool santrafor oyuncusu Muhammed Salah, yaptığı son paylaşımla büyük bir yankı uyandırdı. Salah, eşinin ve 5 yaşındaki kızının da yer aldığı çam ağaçlı Noel fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Daha önce eşi Maggi’yi paylaşımlarında yer vermediği görülen Salah’ın bu paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde 2.5 milyon beğeni geldiği görüldü.

Noel ağacının önünde bulunan Salah ve 2014 doğumlu kızı Mekke ile olan görüntüsü dikkat çekti ve söz konusu paylaşıma takipçilerinden övgü dolu mesajlar geldi.

Noel kutlaması caiz değildir

Bazı taraftarların ise ‘’Müslüman bir kişiye Noel kutlaması caiz değildir.’’ sözleriyle yetenekli golcüye yüklendiği görüldü.

muhammed salah eşiyle

Son Güncelleme: 27.12.2019 00:37
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