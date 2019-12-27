Muhammed Salah eşiyle ilk kez fotoğraf paylaştı

Liverpool santrafor oyuncusu Muhammed Salah, yaptığı son paylaşımla büyük bir yankı uyandırdı. Salah, eşinin ve 5 yaşındaki kızının da yer aldığı çam ağaçlı Noel fotoğrafını Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Daha önce eşi Maggi’yi paylaşımlarında yer vermediği görülen Salah’ın bu paylaşımına takipçilerinden kısa süre içerisinde 2.5 milyon beğeni geldiği görüldü.
Noel kutlaması caiz değildir
Bazı taraftarların ise ‘’Müslüman bir kişiye Noel kutlaması caiz değildir.’’ sözleriyle yetenekli golcüye yüklendiği görüldü.
Son Güncelleme: 27.12.2019 00:37