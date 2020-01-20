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Muriç atıyor takım kazanıyor

İkinci sezonun il maçında Fenerbahçe Gaziantep deplasmanında Muriçin harika performansı ile kazanmayı bildi.

20 Ocak 2020 Pazartesi 10:25
Muriç atıyor takım kazanıyor

Gaziantep maçında 1 gol 1 asist ile takımı sırtlayan isim olan Muriç, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi zirve yarışında tutan isimlerin başında geliyordu. 25 yaşındaki Kosovalı forvetin gol atma başarısı gösterdiği her maç galibiyet ile sonuçlandı. 

Son yılların en iyi skor yapan forveti
Fenerbahçe son 8 yıldır forvet oyuncularının gol sayılarında sıkıntı yaşarken Muriç bu sorunu ortadan kaldıracak gibi henüz 18. haftada 11 gole ulaştı bu pereformansa devam etmesi halinde 2015-2016 yıllarında Hollandalı yıldız Van Persie nin gol sayısını geçecek Van Persie o sezon 16 gol atma başarısı göstermişti.

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGaziantepsporVedat Muriç
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