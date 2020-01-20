Muriç atıyor takım kazanıyor

Gaziantep maçında 1 gol 1 asist ile takımı sırtlayan isim olan Muriç, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'yi zirve yarışında tutan isimlerin başında geliyordu. 25 yaşındaki Kosovalı forvetin gol atma başarısı gösterdiği her maç galibiyet ile sonuçlandı.



Fenerbahçe son 8 yıldır forvet oyuncularının gol sayılarında sıkıntı yaşarken Muriç bu sorunu ortadan kaldıracak gibi henüz 18. haftada 11 gole ulaştı bu pereformansa devam etmesi halinde 2015-2016 yıllarında Hollandalı yıldız Van Persie nin gol sayısını geçecek Van Persie o sezon 16 gol atma başarısı göstermişti.