Muriç kazandırıyor..

Son olarak Beşiktaş derbisinde skoru 3-1'e getiren golu atan Muriç Beşiktaşın ipini çeken isim oldu, Lig'teki gol sayısını 10'a çıkararak takıma büyük katkı sağlamaya devam ediyor. Fenerbahçe'nin yıldız forveti Beşiktaş maçındaki harika performansı arkadaşlarına pozisyon hazırlaması, rakip takım atağa çıkarken yaptığı presi ile savunmayı hücumdan başlatması ve 58. dakikada attığı şık gol ile büyük alık topladı.

Bu sezon Muriç'in gol attığı tüm lig maçlarını kazananan Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisinde de gelenek bozulmadı.