Euro 2020 için çok önemli Euro 2020 Play-off'lar yolunda MUriqi'ye çok ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getiren Challandes oyuncunun performans gelişiminden çok memnun
Murigi'e Ersun Yanal Etkisi
Ersun Yanal'ın antrenman programına harfi harfine uyan Vedat Muriqi kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.
28 Ocak 2020 Salı 09:23
Euro 2020 için çok önemli Euro 2020 Play-off'lar yolunda MUriqi'ye çok ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getiren Challandes oyuncunun performans gelişiminden çok memnun