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Murigi'e Ersun Yanal Etkisi

Ersun Yanal'ın antrenman programına harfi harfine uyan Vedat Muriqi kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor.

28 Ocak 2020 Salı 09:23
Murigi'e Ersun Yanal Etkisi

Özellikle fiziksel gücünün yükselmesi gerek Fernebahçe gerekse Kosova milli takımı için çok önemli, Fenerbahçe'deki çalışmalarını ve fiziksel gücündeki gelişmeyi yakından takip eden Kosova milli takımlar antrenörü Bernard Challandes karşılaştığı durumdan çok memnun Ersun Yanal'ın özellikle fizik gücüne hitap eden antreman programından ciddi bir fayda yakalayan Kosova'lı forvet seviye atladı.
Euro 2020 için çok önemli  Euro 2020 Play-off'lar yolunda MUriqi'ye çok ihtiyacı olduğunu her fırsatta dile getiren Challandes oyuncunun performans gelişiminden çok memnun 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeErsun YanalVedat Muriqi
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