Muriq Tottenham'da oynamayı çok isterim

25 yaşındaki santrafor ''Hedefim önceforması ile şampiyon olmak başka birşey düşünmüyorum'' dedi. Menajeri ile yaptığı toplantıda gelen tüm teklifleri geri çevir ve sezon sonuna kadar teklif getirme önce Fenerbahçe'de şampiyon olmak istiyorum, gelen tüm teklifleri sezon sonuna beklet dediği öğrenildi. Teklifler beni mutlu ediyor Avrupadan büyük takımlardan gelen tekliflerin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Muriq, özellikle'ın listesinde olmak harika Muorinho ile çalışmayı çok isterim ama önce hayalimi gerçekleştirip Fenerbahçe ile Şampiyon olmalıyım ifadelerini kullandı.