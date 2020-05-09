Muriqi için Fenerbahçe ile pazarlıklar başladı

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi geldi, Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız, yuvadan uçacak gibi.

Muriqi için Fenerbahçe ile pazarlıklar başladı
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Fenerbahçe'de ayrılık için geri sayıma başlandı gibi görünüyor, Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Vedat Muriqi'nin yeni durağı belli oluyor.

Todofichajes.com adlı internet sitesinde yer alan habere göre Kosovalı golcünün yeni adresi İngiltere olacak gibi görünüyor.

Ada ekibi Tottenham'ın, Fenerbahçe ile yeniden masaya oturduğu belirtilen haber, okuyuculara şu şekilde aktarıldı;

"Tottenham, yıldız golcüsü Harry Kane'in sezon sonunda İngiliz kulübüyle yollarını ayıracağı zaten biliyor. Milli golcü, sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmiş olsa da artık yeni bir hikayeye başlamak istediğini söyledi. Öte yandan Kane, şu an için kendisine gelen teklifleri değerlendirme aşamasında.

"Muriqi için ısrar devam ediyor"

Todofichajes'in haberine göre Tottenham, Fenerbahçeli Vedat Muriqi konusunda ısrarcı davranıyor. Kosovalı milli golcünün adı daha önce de Tottenham ile anılıyordu ancak müzakereler gerçekleşmemişti.

Görüşmeler başladı!
Tottenham, nihayet Türk kulübünün yöneticileriyle görüşmeleri başlattı. Öte yandan İngiliz ekibi, anlaşmanın çabuk ilerlemesi adına 15 milyon euroyu nakit olarak vermeye hazır."

Muriqi için Fenerbahçe ile pazarlıklar başladı


 


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