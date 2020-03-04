Muslera Kulüp tarihine geçiyor

Fernando Muslera, sezon sonunda Selçuk İnan'ın futbolu bırakması ile kulüp tarihinde bir ilke imza atacak.
04 Mart 2020 Çarşamba 11:01
Kalesinde gördüğü 18 gol ile en az gol yiyen takım olma ünvanını taşıyan Galatasaray'da bu başarının 1. kahramanı olan Muslera, önümüzdeki sezon takımın 1. kaptanı olmaya hazırlanıyor, kulüp tarihinde yabancı oyuncuların 1. kaptanlık görmediği Galatasaray'da bir ilk yaşanacak ve Selçuk İnan'ın futbolu bırakması ile birinci kaptan Muslera olacak.
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