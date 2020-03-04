Muslera Kulüp tarihine geçiyor

Kalesinde gördüğü 18 gol ile en az gol yiyen takım olma ünvanını taşıyan'da bu başarının 1. kahramanı olan, önümüzdeki sezon takımın 1.ı olmaya hazırlanıyor, kulüp tarihinde yabancı oyuncuların 1. kaptanlık görmediği Galatasaray'da bir ilk yaşanacak ve Selçuk İnan'ın futbolu bırakması ile birinci kaptan Muslera olacak.