Muslera, TFF'nin yabancı transfer kriterine takıldı

TFF'nin alacağı yabancı transferinde 32 yaş sınırı getirmeye hazırlanmasını duyurmasının ardından Galatasaray'lı taraftarların Muslera'nın geleceği hakkında endişeleri arttı.

Muslera, TFF'nin yabancı transfer kriterine takıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon planlaması dahilinde yabancı transferlerine 32 yaş sınırı getirmeyi planlarken Galatasaray'da gözler bir anda Fernando Muslera'ya çevrildi. 33 yaşındaki Uruguaylı eldivenin, Galatasaray ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor ve eğer bu sezon yeni bir anlaşma olmazsa durumu belirsizlik devam ediyor olacak. Federasyon eğer bir opsiyon maddesi eklemezse Galatasaray, başarılı file bekçisiyle gelecek sezon yollarını ayırmak zorunda kalacak ve bu da taraftarların asla istemediği bir durum, Buna karşılık federasyonun, 5 yılın üzerinde Türkiye'de forma giyen oyunculara kolaylık sağlayabileceği yönünde bilgiler de geliyor. Galatasaray'da bu sezon 33 yaşında olan Donk, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmeleri de sona eriyor.

Sözleşme yenilensede ayrılmak zorunda kalabilir

2011-12 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Muslera sözleşmesini yenilemiş olsa dahi sezon sonundan itibaren istediği takıma bedelsiz olarak gidebiliyor olacak. Ancak şöylede bir durum varki FIFA 32 yaşını aşan ve 10 yıldan fazla aynı takımda forma giyen oyunculara özel bir hak tanıyor. Bu yaştan sonra sözleşmeleri devam etse bile yeni bir takıma herhangi bir bonservis bedeli ödemeden katılmasına izin veriyor.

Başarılı Kaptan 

Muslera zaman zaman Boca Juniors başta birçok takımla anılıyor. Ancak Galatasaray ile bütünleşen ve kaptanlık görevine yükselen tecrübeli eldivenin Galatasaray'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok.


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