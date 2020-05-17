Muslera'dan Boca Juniors iddiaları hakkında bir açıklama daha!

Galatasaraylı file bekçi Muslera’nın Boca Juniors’a gideceği söylentileri günden güne daha da artıyor. Konu hakkında Muslera sürekli açıklama yapsa da Uruguay basınında halen yer buluyor. Son olarak “Kesinlikle Kimseden teklif almadım” diyen Muslera Galatasaray taraftarlarını mutlu etti.

Uruguay basınına konuşan Muslera kimseden teklif almadığını vurgulamaya devam ediyor. Galatasaray kaptanı Fenando Muslera kimseden teklif almadığını vurgularken “Galatasaray’da büyük saygı görüyorum. Sözleşmem sürüyor. Mutluyum. Mümkün olduğu süre Galatasaray’da kalmak istiyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 23:42