Mustafa Reşit Akçay ''Trabzonspor Şampiyon olmalı''

Ankaragücü Teknik Direktörübu senenin şampiyonuolmalı Hüseyin hocanın bunu yapacal gücüde var bilgiside, Trabzonspor için o sene bu sene dedi. Radyospor'a konuşan Akçay Trabzon halkı ve yönetim şampiyonluğa çok inanmış durumda Hüseyin hoca ile bunu başarabilirler umarım bu sene şampiyon olurlar dedi.