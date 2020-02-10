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Mustafa Reşit Akçay ''Trabzonspor Şampiyon olmalı''

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, sezon sonu şampiyonluk hakkında çarpıcı yorumlar yaptı.

10 Şubat 2020 Pazartesi 22:01
Mustafa Reşit Akçay ''Trabzonspor Şampiyon olmalı''

Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay bu senenin şampiyonu Trabzonspor olmalı Hüseyin hocanın bunu yapacal gücüde var bilgiside, Trabzonspor için o sene bu sene dedi. Radyospor'a konuşan Akçay Trabzon halkı ve yönetim şampiyonluğa çok inanmış durumda Hüseyin hoca ile bunu başarabilirler umarım bu sene şampiyon olurlar dedi.

Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMustafa Reşit AkçayHüseyin Cimşir
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