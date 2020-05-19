N'Skala kartal oldu, gözler Caner Erkin'e çevrildi

Koronavirüs salgınında maddi olark sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, bir yandan da elindeki imkanlar dahilinde gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarına devam ediyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberinde ; sol bek için Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Fabrice N'Sakala'yı gündeminde bulunduran Beşiktaş yönetimi, bu transferde mutlu sona ulaştı. Beşiktaşlı yöneticiler, Kongolu futbolcu ile 2 yıllığına anlaşma sağladı. N'Sakala'nın yıllık 800 bin Euro maaşa teklifine "Evet" dediği öğrenilirken imzaların sezonun tamamlanmasının ardından atılacağı belirtildi.

120 resmi maça çıktı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın eski öğrencisinin kadroya dahil edilmesini istediği ve 29 yaşındaki futbolcu ile anlaşıldığı öğrenildi, Alanyaspor'da 3 sezonda 120 maçta forma giyerken 7 asistlik katkı sağladı.

Caner Erkin ne yapcak

Beşiktaş'ın sol bek mevkisine yaptığı takviye sonrası ibre Caner Erkin'e çevrildi. Beşiktaş yönetimi ile indirim görüşmesi yapacak olan tecrübeli yıldız, indirim teklifini kabul ederse Siyah - Beyazlı formayı giymeye devam edecek. İsmi eski takımı Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli futbolcu, indirimi kabul etmezse sezon sonunda serbest kalacak. Beşiktaş da sol bekte yoluna N'Sakala ve Rıdvan Yılmaz ikilisi ile devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 17:34