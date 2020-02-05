Kulüp yöneticileri ile görüşen Nagatomo 6 ay boyunca forma giyemeyecek olmasından duyduğu üzüntüsünü dile getirirken Galatasaray benim ikinci evim ancak profosyonel hayat bunu gerektirebiliyor, en kısa sürede kulüp'ten ayrılacağım dedi.
Görülmemiş Jest
Nagatomo'dan görülmemiş Jest
Galatasaray'da yabancı kontenjanı nedeniyle sezon başından beri istediği performansı alamadığı Nagatomo'ya lisans çıkarılmadı.
05 Şubat 2020 Çarşamba 11:54
Kulüp yöneticileri ile görüşen Nagatomo 6 ay boyunca forma giyemeyecek olmasından duyduğu üzüntüsünü dile getirirken Galatasaray benim ikinci evim ancak profosyonel hayat bunu gerektirebiliyor, en kısa sürede kulüp'ten ayrılacağım dedi.