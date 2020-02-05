Nagatomo'dan görülmemiş Jest

Kulüp yöneticileri ile görüşen Nagatomo 6 ay boyunca forma giyemeyecek olmasından duyduğu üzüntüsünü dile getirirken Galatasaray benim ikinci evim ancak profosyonel hayat bunu gerektirebiliyor, en kısa sürede kulüp'ten ayrılacağım dedi.

Görülmemiş Jest



Nagatomo sözleşmesi gereği oynamasa dahi kalan 6 ay için yaklaşık 1 milyon Euro ödeme alması gerekiyor, ancak yönetim ile görüşmesinde ''Ben hak etmediğim giç bir parayı almam sadece antrenmana çıkarak bu parayı alamam dedi ve alacaklarından vazgeçerek kendine yeni kulüp bulacağının haberini verdi.