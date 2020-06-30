Napoli Cengiz Ünder'i istiyor!

İtalya’nın Roma takımında forma giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder’in pek çok Avrupa devinin peşinde olduğu haberi sık sık gündeme gelse de ilk defa net açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalara göre Napoli Cengiz için görüşmelere başlandı denildi.
Transferin gerçekleşmesi durumunda Cengiz’in ilk kulübü Başakşehir’de transferden %20 pay alacak. Roma ve Napoli takımları transfer konularında olumlu izlenimler veren ve genellikle anlaşmaya varabilen takımlar olarak görülmektedir. Bunun en büyük öneği olarak geçen sezon Manolas-Diawara takası görüşmeleridir. Napoli sportif direktör Giuntoli ve teknik adam Gattuso, 22 yaşında ki genç yıldız için beğenilerini dile getirerek Roma’nın kapısını çaldı.