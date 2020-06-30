Napoli Cengiz Ünder'i istiyor!

İtalya’nın Roma takımında forma giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder’in pek çok Avrupa devinin peşinde olduğu haberi sık sık gündeme gelse de ilk defa net açıklama yapıldı. Yapılan açıklamalara göre Napoli Cengiz için görüşmelere başlandı denildi.

Roma’nın yıldız orta saha oyuncusu Cengiz Ünder’in yeni adresi Napoli olabilir başlığı ile transfer basınında yerini alan habere göre Jose Callejon’un takımdan ayrılacak olmasından dolayı Napoli’nin 22 yaşında ki yıldız orta saha oyuncusu Cengiz’e kancayı taktı. Napoli, Cengiz için 30 milyon Euro bonservis ödemeye hazır olduğunu açıkladı.

Transferin gerçekleşmesi durumunda Cengiz’in ilk kulübü Başakşehir’de transferden %20 pay alacak. Roma ve Napoli takımları transfer konularında olumlu izlenimler veren ve genellikle anlaşmaya varabilen takımlar olarak görülmektedir. Bunun en büyük öneği olarak geçen sezon Manolas-Diawara takası görüşmeleridir. Napoli sportif direktör Giuntoli ve teknik adam Gattuso, 22 yaşında ki genç yıldız için beğenilerini dile getirerek Roma’nın kapısını çaldı.