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NBA All-Star heyecanı başlıyor! Takım kadroları belirlendi

NBA All-Star organizasyonu için takım kaptanları olarak seçilen Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo, kadrolarını belirlediler.

07 Şubat 2020 Cuma 11:53
NBA All-Star heyecanı başlıyor! Takım kadroları belirlendi

ABD'nin Chicago şehrindeki United Center'da yapılacak olan NBA All-Star organizasyonu için takım kaptanları ve takım kadroları belli oldu. Yapılan oylama sonucu Los Angeles Lakers'tan LeBron James ile Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo takım kaptanları olurken kaptanlar da karşılaşmaya çıkacak olan takımların kadrolarında yer alacak olan 12 oyuncuyu seçtiler.

LeBron James'in kaptanlık yapacağı takımın başında Los Angeles Lakers Başantrenörü Frank Vogel, Giannis Antetokounmpo'nun ekibinde ise Toronto Raptors Başantrenörü Nick Nurse olacak. United Center'ın ev sahipliğinde 17 Şubat'ta gerçekleştirilecek olan 69. NBA All-Star karşılaşmasında oluşan kadrolar ise şöyle sıralandı:

LeBron James'ın Takımı:
İlk 5: LeBron James (Los Angeles Lakers), Anthony Davis (Los Angeles Lakers), Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), Luka Doncic (Dallas Mavericks), James Harden (Houston Rockets)
Yedekler: Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Ben Simmons (Philadelphia 76ers), Nikola Jokic (Denver Nuggets), Jayson Tatum (Boston Celtics), Chris Paul (Oklahoma City Thunder), Russell Westbrook (Houston Rockets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers)

NBA All-Star heyecanı başlıyor!

Giannis Antetokounmpo'nun Takımı:
İlk 5: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Pascal Siakam (Toronto Raptors), Kemba Walker (Boston Celtics), Trae Young (Atlanta Hawks)
Yedekler: Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Bam Adebayo (Miami Heat), Rudy Gobert (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jimmy Butler (Miami Heat)

2020 NBA All-Star maçı 26 Ocak’ta helikopter kazasından dolayı hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant´ı onurlandırmak için değişik bir format ile oynanacak. Buna göre, NBA All-Star maçının ilk üç periyodunda da skor 0-0’dan başlayacak. Bu şekilde 12’şer dakikadan oynanacak ilk üç periyodun galibi ayrı belirlenmiş olacak.

Karşılaşma üç çeyrek sonunda önde giden takımın toplam skoruna, 18 kez All-Star seçilen ve 4 defa NBA All-Star maçının en değerli oyuncusu (MVP) ödülünü kazanan Kobe Bryant’ın giydiği 24 numaralı formanın anısına 24 sayı eklenecek ve karşılaşmanın galibi belirlenecek ve hedef sayı ortaya çıkacak. Süresiz oynanacak son çeyrekte ise söz konusu hedef sayıya ilk ulaşan ilk takım maçı kazanmış olacak.

Son Güncelleme: 07.02.2020 12:06
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