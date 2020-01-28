NBA'de Kobe için kampanya başlatıldı

Başlatılanna kısa sürede milyonlarca kişi katıldı, kampanyadalogosuna'ın silüeti'nin konulması isteniyor.Kampanyaya NBA den bir çok oyuncununda destek verdiği gelen haberler arasında. NBA'de 1971 yılından bu yana kullanılan logoda'ın eski esfanelerinden Jerry West'in silüeti bulunuyor.