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NBA'de Kobe için kampanya başlatıldı

NBA ve Los Angeles Lakers'ın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan Kobe Bryant için imza kampanyası başlatıldı.

28 Ocak 2020 Salı 09:34
NBA'de Kobe için kampanya başlatıldı

Başlatılan imza kampanyasına kısa sürede milyonlarca kişi katıldı, kampanyada NBA logosuna Kobe Bryant'ın silüeti'nin konulması isteniyor.Kampanyaya NBA den bir çok oyuncununda destek verdiği gelen haberler arasında. NBA'de 1971 yılından bu yana kullanılan logoda Los Angeles Lakers'ın eski esfanelerinden Jerry West'in silüeti bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:
Kobe BryantNbaLos Angeles Lakersİmza Kampanyası
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