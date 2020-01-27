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NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında şaşırtan tweet

Helikopter kazası geçirerek hayatını kaybeden efsane basketbolcu NBA Kobe Bryant hakkında 8 yıl önce atılan tweet sosyam medyada gündem oldu. Büyük yankı uyandıran söz konusu tweet fark edildikten sonra tüm kullanıcılar bu kadar olmaz yorumları yaptılar.

27 Ocak 2020 Pazartesi 00:42
NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında şaşırtan tweet

NBA'nın efsanevi oyuncusu Kobe Bryant, geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybederken tüm basketbol severler de yasa boğuldu. Tüm Dünyanın en sevilen oyuncuları arasında yer alan Kobe Bryant'ın ani ölümü sonrasında sosyal medya paylaşımlarıyla nerdeyse rekor kırdı.

Diğer taraftan ünlü basketblcu Kobe Bryant hakkında 8 yıl önce paylaşılmış olan tweet ortaya çıktı. Yazılanları gören kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemezken bu kadar da olmaz yorumlarında bulundular. Bryant'ın 8 yıl önce helikopter kazasında öleceğini yazan tweet'te ise şöyle:

NBA efsanesi Kobe Bryant hakkında şaşırtan tweet

Anahtar Kelimeler:
TwitterKobe Bryant
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