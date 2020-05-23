NBA efsanesi Patrick Ewing'in Koronavirüs testi pozitif çıktı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi New York Knicks'in efsane isimlerinde Patrick Ewing'in Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

NBA efsanesi Patrick Ewing'in Koronavirüs testi pozitif çıktı
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Mezun olduğu Georgetown Üniversitesinin erkek basketbol takımının  baş antrenörlüğünü üstlenen Ewing, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  "Bu virüs hafife almamalıyız. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele  eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden  geleceğiz." ifadelerini kullandı.

 
Knicks'in efsane isimlerinden olan 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star  seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre  Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllık NBA  kariyerinde 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. Ewing ayrıca  ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.


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