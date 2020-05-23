NBA efsanesi Patrick Ewing'in Koronavirüs testi pozitif çıktı

Mezun olduğu Georgetown Üniversitesinin erkek basketbol takımının baş antrenörlüğünü üstlenen Ewing, şahsi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu virüs hafife almamalıyız. Sağlık çalışanları ve virüsle ön cephede mücadele eden herkese teşekkür etmek istiyorum. İyileşeceğim ve bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.



Knicks'in efsane isimlerinden olan 57 yaşındaki Ewing, 11 kez all-star seçildi. Knicks'teki 33 numaralı forması emekli edilen efsane pivot, bir süre Seattle SuperSonics ve Orlando Magic'te de görev yaptığı 17 yıllıkkariyerinde 21 sayı, 9,8 ribaunt, 2,4 blok ortalamalarıyla oynadı. Ewing ayrıca ABD Milli Takımı formasıyla da 2 olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.