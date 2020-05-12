NBA Oyuncular Birliği yeniden parkeye dönmek için anket yapıyor

Mayıs ayının ortasına gelmiş olmamıza rağmen NBA’in bu sezonki geleceği hala netlik kazanmış değil.

Rudy Gobert’in Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla birlikte ligi hemen askıya alan NBA yönetimi, o günden beri sezonun tamamlanabilmesi için gayret gösterilse de henüz bu çabalardan net bir sonuçelde edilemedi.

Adrian Wojnarowski’nin haberine göre ise NBA Oyuncular Birliği, sezonun geri dönme ihtimali için oyuncular arasında geniş çaplı bir anket başlattı. Habere göre; birliğin bölge temsilcileri, tek tek oyunculara ulaşarak “Bu sezon tekrar oynamak ister misiniz?” sorusunu sordu.

Oyuncuların cevaplarının kesinlikle gizli tutulacağını söyleyen birlik, bu anketle ligdeki 400 oyuncunun da fikrini öğrenmek istiyor.