NBA'de corona alarmı! Tüm maçlar süresiz iptal edildi!

NBA tarafından yapılan açıklamada, Utah Jazz’ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert’te corona virüs tespit edilmesinden sonra tüm NBA maçların iptal edildiği duyuruldu. Utah Jazz takımı oyuncuları ise karantina altına alındı.
LeBron James: 2020’yi iptal edin
Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Rudy Gobert’ten gelen haberden sonra sosyal medya hesabından şu sözleri kullandı:
‘’Spor müsabakalarını, okulları, ofis çalışmalarını iptal ediyoruz ama aslında 2020’yi iptal etmek gerekiyor. Bu 3 ay çok zorlu geçti. Tanrı hepinizi korusun. Güvende kalın.’’
Son Güncelleme: 17.03.2020 21:41