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NBA'de corona alarmı! Tüm maçlar süresiz iptal edildi!

NBA'de corona alarmı! Utah Jazz takımının Fransız oyuncusu Rudy Gobert'te corona virüs tespit edilmesinden sonra, NBA tarafından tüm maçlar süresiz iptal edildi.

17 Mart 2020 Salı 21:41
NBA'de corona alarmı! Tüm maçlar süresiz iptal edildi!

NBA tarafından yapılan açıklamada, Utah Jazz’ın Fransız oyuncusu Rudy Gobert’te corona virüs tespit edilmesinden sonra tüm NBA maçların iptal edildiği duyuruldu. Utah Jazz takımı oyuncuları ise karantina altına alındı.

Rudy Gobert’in corona virüs salgınına yakalandığının açıklanmasının ardından bu akşam Utah Jazz ile Oklahoma City Thunder karşılaşması iptal edildi. Açıklamada salgına yakalanan oyuncunun o sırada karşılaşmanın gerçekleşeceği sahada olmadığı belirtildi.

LeBron James: 2020’yi iptal edin

Los Angeles Lakers’ın yıldızı LeBron James, Rudy Gobert’ten gelen haberden sonra sosyal medya hesabından şu sözleri kullandı:

‘’Spor müsabakalarını, okulları, ofis çalışmalarını iptal ediyoruz ama aslında 2020’yi iptal etmek gerekiyor. Bu 3 ay çok zorlu geçti. Tanrı hepinizi korusun. Güvende kalın.’’

Son Güncelleme: 17.03.2020 21:41
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