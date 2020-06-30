Necati Ateş iddialara yanıt verdi

Uzun yıllar Galatasaray forması terleten ve bugünlerde Galatasaray’da yardımcı antrenör olan Necati Ateş, Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ile aralarında sorun olmadığını söyledi. Basına açıklamalarda bulunan Ateş, basında yer alan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay’ın kendisini uyardığı ile alakalı haberlere açıklık getirdi. Ateş, Günay ile aralarında hiçbir sorunun bulunmadığını dile getirdi. Ateş şunları söyledi:

‘’Son günlerde basında yer alan bazı haberler konusunda konuşmak istiyorum. Bir yanlışı düzeltmek istiyorum. Bizi yanlış anlamışlar. Yusuf Günay benim abimdir. Bana herhangi bir uyarıda bulunmamıştır. Olayın görüntülerinde Yusuf bey bana ‘’Aferin, böyle devam’’ şeklinde bir cümle kurdu. Olay basında yer alan haberlerde belirtildiği gibi değildir. Yanlış anlaşılmıştır.’’