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Newcastle United,üç süper yıldızın peşinde

Newcastle United'ın Suudi Prens Selman tarafından satın alınmasının ardından transfer piyasasına da hızlı girmeye hazırlanıyor.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:03
Newcastle United,üç süper yıldızın peşinde

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Prens Selman tarafından satın alınmasının ardından yıldız futbolcuların isimleri siyah-beyazlı kulüple anılmaya başladı. Büyük bir transfer bütçesi belirleyen Newcastle'da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal oldu.

Newcastle United,üç süper yıldızın peşinde

Barcelona'dan Vidal
Barcelona ile sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kalan Vidal'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete etmek zorunda. Barcelona'nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep edeceği tahmin ediliyor.

Newcastle United,üç süper yıldızın peşinde

Real Madrid'in yıldızı Bale'de listede
Newcastle United'in hedefteki ikinci isim ise Real Madrid'in yıldızı Bale oldu. Transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan ve Real Madrid'den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif için hazırlanıyor.

Newcastle United,üç süper yıldızın peşinde

Cavanı için çalışmalar başladı
Siyah - Beyazlılar ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG'nin Uruguaylı golcüsü Edison Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cavani'nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar başlatılıyor.

Teknik direktör için iki aday
Diğer yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gitmeyi düşündüğü öğrenildi. Newcastle United'da gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce'nin yerine göreve getirilmesi bekleniyor.
 

Son Güncelleme: 25.04.2020 18:04
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