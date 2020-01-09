Nijeryalı yarın kampa katılıyor

Sekidika Eskişekirspor ile sözleşmesini tek taraflı fesh ettikten sonra İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçti.
09 Ocak 2020 Perşembe 10:03
Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncu için bonservis ödemeyecek, yarın Antalya kampına katılacak hücum oyuncusu Eskişehir forması ile bu sezon attığı 8 golle transfer sezonunda ismi birçok kulüp ile anılıyordu.
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