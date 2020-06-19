Norwich City-Southampton mücadelesinin galibi 3-0 ile deplasman ekibi oldu

Koronavirüs pandemisinden dolayı ertelenen İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Norwich City ile Southampton karşı karşıya geldi. Mücadeleyi deplasman ekibi 3-0 kazandı.

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Norwich City'e konuk olan Southampton, rakibini 3-0 mağlup ederek pandemi sonrasında moral tazeledi. Oyuncuların futbola aç oldukları performanslarından anlaşılıyordu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarının başlarında dakikalar 50'yi gösterirken Danny Ings'in attığı golle Southampton 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından 55. dakikada Stuart Armstrong sahneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşma son gol 80. dakikada Nathan Redmond'ın ayağından geldi. Karşılaşmayı 3-0'lık skorla Southampton kazandı. Ligde heyecan kalan maçlarla devam edecek.