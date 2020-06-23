Novak Djokovic'e koronavirüs şoku! Pozitif çıktı

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Novak Djokovic, geçtiğimiz günlerde kendi adını taşıyan vakıf tarafından düzenlenen Adria Tour Tenis Tunuvası için Belgrad’a ve Zadar’a gitmişti. Burada maçlara çıkan başarılı tenisçi, birçok organizasyona katılmıştı.

Bu organizasyonlarda bulunan tenisçilerden Bulgar Grigor Dimitrov, tenisçi Bona Coric ve Novak Djokovic’in antrenörlüğünü yapan bir kişinin 2 gün önce testleri pozitif çıkmıştı. Novak Djokovic’in test sonuçları ise bugün ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Sırbistanlı tenisçi, hem kendinin hem de eşi Jelena Djokovic'in Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Novak Djokovic’in çocuklarının testleri ise negatif çıktı.

Dünyanın 1 numaralı raketinin sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuyla paylaştığı mesajı şu şekildedir:

‘’Geçtiğimiz günlerde kendi adımı taşıyan vakıf tarafından düzenlenen Adria Tour Tenis Tunuvası için Belgrad’a ve Zadar’a gitmiştim. Burada maçlara çıktım. Ayrıca çeşitli organizasyonlara katıldım. Dönüş yaptığımda hemen test yaptırdım. Bu programlarda güzel duygularla çeşitli etkinlikler düzenledik. Birleşmek ve birlik adına tüm dünyaya hep birlikte mesajlarımızı verdik. Ülkenin tenis yönetimi ise bizim gibi tüm oyunculara bölgesel olarak küçük tunuvalara katılmamız hususunda bizlere izin verdi. Tunuva düzenlenirken virüs etkisini yitirmişti ve çok etkili değildi. Virüsün hala aramızda olduğunu bilmiyorduk. Maalesef hala aramızdaymış. Bu lanet şey ile yaşamayı öğrenmeye çalışıyoruz. Zamanla her şeyin düzelmesini umuyoruz. Virüsten etkilenenleri şimdi daha iyi anlıyorum. Herkes için gerçekten üzgünüm. 14 gün boyunca kendimi karantinaya alıp evde izole bir yaşam sürdüreceğim. Önümüzdeki 5 gün içerisinde de yeni bir test yaptıracağım. Testin negatif çıkmasını umuyorum.’’

Adria Tour Tenis Tunuvası için Belgrad’a ve Zadar’a giden birçok misafir, salonları tıklım tıklım doldurdu. Programda önce tenis tunuvası, ardından futbol ve basketbol tunuvaları da yapıldı. Novak Djokovic de dahil birçok yarışmacı futbol ve basketbol oynadı. Hırvatistan’dan ve Sırbistan’dan birçok insan bu etkinliklere katıldı.

Aşı Yaptırmak İstemem

Dünyanın 1 numaralı tenisçisi Novak Djokovic, yaptığı açıklamanın devamında aşıya karşı olduğunu da dile getirdi. Ünlü tenisçi konuşmalarını şu şekilde sürdürdü: ‘’Ben aşıya karşı bir insanım. Aşı yaptırmak istemiyorum. Sırf seyahat etmek için zorunlu bir şekilde aşı olmak istemiyorum. Ancak aşı bir zorunluluk haline gelirse ne yapmalıyım, bilmiyorum. Eğer böyle bir durum olursa yeni kararlar almak zorundayım. Kendi fikirlerim de var. Tabi ki kesinlikle aşı yaptırmam diyemiyorum. Ancak eğer mecbur değilsem neden yaptırayım? Bu yaşadıklarımız değişir mi, bilmiyorum. Bunu yaşadıkça göreceğiz ve bu virüsle yaşamaya alışacağız.’’