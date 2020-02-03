Novak Djokovic’ten maçın hakemine sitem dolu sözler!

Dünya’nın en iyi tenis oyuncularından bir tanesi olan Djokovic son olarak Avustralya Açık finalinde Dominic Thiem ile karşı karşıya geldi. Maçın ilk setini kazanan Dojokovic ikinci sete geçildiğinde rakibi karşısında zorlanmaya başladı.

İkinci sette 4-4’lük eşitlik olduğu sırada hakem tarafından verilen karara çok sinirlenen Novak Djokovic sert bir tepki verdi. Hakem tarafından servisi geciktirdiği için iki kez uyarılan Djokovic Damien Dumosois’in yanına kadar gelerek şu ifadeleri kullandı;

“Harika iş çıkardın! Bravo! Meşhur oldun! Aferin”

Başarılı sporcunun siniri uzun bir süre geçmedi ve kenara geldi sırada bile söylenmeye devam etti. Oyuna döndükten sonra Novak Djokovic rakibi Dominic Thiem’e karşı sette 6-4’lük yenilgi elde etti.