Nzonzi ''Galatasaray küçük bir detay''

Fransız yıldız verdiği röportajda şu soruları yanıtladı; Gelen soruda Premier lig yerine neden Lig 1'i seçtiği sorulunca ''olumlu yönde gelişen bir kulüp bu yüzdende hemen kabul ettim. Ayrıca ülkeme geri dönmek ve ve Lig 1'i keşfetmek istiyorum ''dedi.



'dan ayrılma sebebi sorulması üzerine '' Farklı bir ülke farklı bir organizasyondu bugün hakkında konuşmak istemediğim küçük bir detay, ama ben geleceğe bakıyorum '' dedi