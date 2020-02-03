İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119243
ALTIN
303.454
DOLAR
5.9811
STERLİN
7.7741
EURO
6.6174

Nzonzi ''Galatasaray küçük bir detay''

Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray serüvenine başlayan Nzonzi L'equipe Gazetesi'ne röportaj verdi.

03 Şubat 2020 Pazartesi 21:19
Nzonzi ''Galatasaray küçük bir detay''

Fransız yıldız verdiği röportajda şu soruları yanıtladı; Gelen soruda Premier lig yerine neden Lig 1'i seçtiği sorulunca ''olumlu yönde gelişen bir kulüp bu yüzdende hemen kabul ettim. Ayrıca ülkeme geri dönmek ve ve Lig 1'i keşfetmek istiyorum ''dedi.

Galatasaray'dan ayrılma sebebi sorulması üzerine '' Farklı bir ülke farklı bir organizasyondu bugün hakkında konuşmak istemediğim küçük bir detay, ama ben geleceğe bakıyorum '' dedi
 

Anahtar Kelimeler:
FransaGalatasarayNzonziLig 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş'lı Dorukhan'a 4 ay ceza
Beşiktaş'lı Dorukhan'a 4 ay ceza
Max Kruse'den faul açıklaması
Max Kruse'den faul açıklaması
Mourinho City'yi 2 - 0'lık skorla geçti
Mourinho City'yi 2 - 0'lık skorla geçti
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında
Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde CSKA deplasmanında
Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi!
Sarı Kırmızılılar Kayserispor'u kendi evinde rahat devirdi!
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet!
Fenerbahçe Beko'dan Türk Telekom'a karşı farklı galibiyet!

Popüler Haberler

Aile hekimi doktoru nasıl öğrenilir? 2020 Aile hekimi doktoru sorgulama
1000 euro banka aylık faiz getirisi ne kadardır?
Yeni doğan çocuk parası nasıl alınır? 2020 Yeni doğan çocuk parası şartları
Boşanan kadın kızlık soyadını çocuğuna verebilir mi?
Yurt dışı işleri için yurdışı gezisi devlet destekleri
Devlet destekli ağaçlandırma teşvik ve hibe destekleri
Günlük burç yorumları 4 Şubat 2020 Salı - Yıldız falınız ve astrolojik günlük falınıza göre yeni günde neler yaşayacaksını?
Günlük burç yorumları 3 Şubat 2020 Pazartesi - Burç yorumunuz yeni gün için neler söylüyor?
Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Cansel Demirelli kimdir?
2020 asker maaşları ne kadar oldu? Doğu ve Batı hizmetleri için uzun, kısa dönem asker harçlıkları güncel miktarlar
Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
2020 net işsizlik maaşı ne kadar? İşsizlik maaşı alma süresi ne kadar?
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
İncirin faydaları nelerdir? Kuru incir hangi hastalıklara İyi gelir?
Yeni Renault Clio fiyatı ve özellikleri! Türkiye satış fiyatı ne kadar?
Aşk Tesadüfleri Sever 2 ne zaman vizyona girecek? Film vizyon için gün sayıyor
Kızılay KPSS Şartsız 7 Bin TL maaşla personel alımı şartları ve detayları
Netflix Şubat 2020 yayın takvimi açıklandı! Hangi dizi ve filmler yayına girecek?
2020 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı bursu başvuruları başladı! İBB bursu başvuru şartları neler, kimler başvurabilir?
Narcos: Mexico 2. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Narcos: Mexico yeni sezon fragmanı, konusu ve yayın tarihi
A101 haftanın yıldızları indirimli ürünler kampanyası 1-8 Şubat 2020

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.