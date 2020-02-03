Fransız yıldız verdiği röportajda şu soruları yanıtladı; Gelen soruda Premier lig yerine neden Lig 1'i seçtiği sorulunca ''olumlu yönde gelişen bir kulüp bu yüzdende hemen kabul ettim. Ayrıca ülkeme geri dönmek ve ve Lig 1'i keşfetmek istiyorum ''dedi.
Nzonzi ''Galatasaray küçük bir detay''
Sezon başında büyük umutlarla Galatasaray serüvenine başlayan Nzonzi L'equipe Gazetesi'ne röportaj verdi.
03 Şubat 2020 Pazartesi 21:19
Fransız yıldız verdiği röportajda şu soruları yanıtladı; Gelen soruda Premier lig yerine neden Lig 1'i seçtiği sorulunca ''olumlu yönde gelişen bir kulüp bu yüzdende hemen kabul ettim. Ayrıca ülkeme geri dönmek ve ve Lig 1'i keşfetmek istiyorum ''dedi.