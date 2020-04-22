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Obradoviç ''Ne Fenerbahçe, ne de başka baka bi kulüp''

Fenerbahçe Beko'nun başarılı koçu Zeljko Obradovic, hakkında çıkan haberlere yanıt olarak taraftarlara yönelik bir mesaj yayınladı ve hakkında çıkan söylentileri cevapladı.

22 Nisan 2020 Çarşamba 21:46
Obradoviç ''Ne Fenerbahçe, ne de başka baka bi kulüp''

Benim için önemli olan konu herkesin sağlığı'

"Tek isteğim bu açıklamamı okuyan herkesin sağlığı yerindedir. Hastalıkla mücadele eden herkesin de bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz durum yüzünden son zamanlarda açıklama yapmak istemiyordum. Lig ve antrenmanlar askıya alındığı günden itibaren genel menajerimiz, yönetim ekibi, koç ekibi ve oyuncularımızla devam eden bir iletişim halindeyim. Benim için şu anda en önemli olan konu hepsinin ve ailelerinin sağlığı"

Önümüzdeki sezonda içinde Fenerbahçe'nin koçu olmaya devam etmek benim birinci önceliğim olduğunu belirtmek istiyorum. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim' dedi
 

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSözleşmeBasketbolObradovicBeko
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