Obradoviç ''Ne Fenerbahçe, ne de başka baka bi kulüp''

Benim için önemli olan konu herkesin sağlığı'

"Tek isteğim bu açıklamamı okuyan herkesin sağlığı yerindedir. Hastalıkla mücadele eden herkesin de bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. İçinde bulunduğumuz durum yüzünden son zamanlarda açıklama yapmak istemiyordum. Lig ve antrenmanlar askıya alındığı günden itibaren genel menajerimiz, yönetim ekibi, koç ekibi ve oyuncularımızla devam eden bir iletişim halindeyim. Benim için şu anda en önemli olan konu hepsinin ve ailelerinin sağlığı"

Önümüzdeki sezonda içinde Fenerbahçe'nin koçu olmaya devam etmek benim birinci önceliğim olduğunu belirtmek istiyorum. Profesyonel kariyerim boyunca kontratım devam ederken başka hiçbir kulüple görüşmedim' dedi

