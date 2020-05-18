Oğuz Yılmaz'dan Muriç'e övgü: En zor forvet Muriç

Denizlispor’un başarılı defans oyuncusu Oğuz Yılmaz açıklamalarda bulundu. Oğuz Yılmaz kendisini en çok zorlayan oyuncuyu da açıkladı. 27 yaşındaki başarılı oyuncu Fenerbahçe’nin başarılı forveti Vedat Muriç’in kendisini en çok zorlayan oyuncu olduğunu söyledi.

Süper Lig’in yeni takımı Denizlispor’da forma giyen Oğuz Yılmaz, Vedat Muriç’in kendisini en çok zorlayan oyuncu olduğu söylerken, defans oyuncularının koşu atan hücum oyuncularını sevmediğini ve Burak Yılmaz’ın da böyle bir oyuncu olduğu söyledi. Oğuz Yılmaz, Vedat Muriç’in koşu atmasının yanı sıra hem havadan hem yerden oyunlarda çok zorlu bir oyuncu olduğunu ifade etti. Oğuz Yılmaz Trabzonspor’un başarılı oyuncusu Sörloth’un da bu tip oyuncu olduğunu söyledi ancak kendisini en çok Muriç’in zorladığını sözlerine ekledi…

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:24