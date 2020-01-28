Oğuzhan Özyakup Feyenoord ile el sıkıştı

Son dönemlerde alınan kötü sonuçlar neticesinde taraftarların ve sosyal medyanın hedefi haline gelen Oğuzhan'ın kiralık gönderilmesi konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak son sözü teknik direktörverecek. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olanyönetimiile ilgili gelişmeleri kısa sürede resmiyete döküleceğini belirtti.