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Oğuzhan Özyakup Feyenoord ile el sıkıştı

Oğuzhan'ın Hollanda ekiplerinden Feyenoord'a kiralanması ile ilgili görüşmelerin başladığı ve tarafların masaya oturduğu öğrenildi.

28 Ocak 2020 Salı 10:55
Oğuzhan Özyakup Feyenoord ile el sıkıştı

Son dönemlerde alınan kötü sonuçlar neticesinde taraftarların ve sosyal medyanın hedefi haline gelen Oğuzhan'ın kiralık gönderilmesi konusunda taraflar büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Ancak son sözü teknik direktör Sergen Yalçın verecek. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket edecek olan Beşiktaş yönetimi transfer ile ilgili gelişmeleri kısa sürede resmiyete döküleceğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTransferSergen YalçınOğuzhan ÖzyakupFeyenoord
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