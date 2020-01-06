Okan Buruk ''Arda Turan'ın yeniliğe ihtiyacı var''

TRT Spor canlı yayınına katılanArda ile ilgili sözlerinde ,Fatih hoca Arda ile ilgili açıklamasını yapmış ona katılıyorum, Arda ülke için değerli ve güzel işler yapmış bir oyuncu alacağı her karara saygılı olacağımızı kendisine ilettim, Arda'ya birkaç gün izin verdik ne yapacağına karar verecek. Arda ve kulüpler için hayırlısı ne ise o olsun ifadelerini kullandı.