İstanbul
kısa süreli yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
111494
ALTIN
302.491
DOLAR
5.9725
STERLİN
7.8523
EURO
6.6864

Okan Buruk ''Arda Turan'ın yeniliğe ihtiyacı var''

Medipol Başakşehir'de kamp kadrosuna alınmayan Arda Turan için açıklama Okan Buruk'tan geldi; Arda'nın yeniliğe ihtiyacı var''

06 Ocak 2020 Pazartesi 12:10
Okan Buruk ''Arda Turan'ın yeniliğe ihtiyacı var''

TRT Spor canlı yayınına katılan Okan Buruk Arda ile ilgili sözlerinde ,Fatih hoca Arda ile ilgili açıklamasını yapmış ona katılıyorum, Arda ülke için değerli ve güzel işler yapmış bir oyuncu alacağı her karara saygılı olacağımızı kendisine ilettim, Arda'ya birkaç gün izin verdik ne yapacağına karar verecek. Arda ve kulüpler için hayırlısı ne ise o olsun ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTransferArda TuranBaşakşehirFatih TerimOkan Buruk
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muriq Tottenham'da oynamayı çok isterim
Muriq Tottenham'da oynamayı çok isterim
Galatasaray Mert Çetin'i bitirmek üzere
Galatasaray Mert Çetin'i bitirmek üzere
Beşiktaş'ta imza parası krizi
Beşiktaş'ta imza parası krizi
Sarı Kanarya harekete geçti! Marcos Rojo transferi için emin adımlar atılıyor!
Sarı Kanarya harekete geçti! Marcos Rojo transferi için emin adımlar atılıyor!
Trabzonspor'da ilk transfer KAp'a bildirildi
Trabzonspor'da ilk transfer KAp'a bildirildi
Antalyaspor Tamer Tuna Dedi
Antalyaspor Tamer Tuna Dedi

Popüler Haberler

Nane Yağı nedir, nasıl kullanılır? Nane yağının faydaları nelerdir?
Genpa garanti süresi sorgulaması nasıl yapılır? Genpa online garanti süresi sorgulama
IMEI numarası nedir? İMEİ numarası öğrenmek, bulmak, sorgulamak işlemleri
Askerlik yol parası ne kadar ödeniyor? Askerlik yol parası nereden, nasıl alınır?
Pybs bursu kaç yıl ödenir? Pybs bursu ne zaman kesilir?
PTT adıma gelen para nasıl sorgulanır? PTT gelen havale sorgulama
Yurtdışına kargo nasıl yollanır? Yurt dışı kargo ücretleri
Rüyada su görmek nedir? Rüyada su görmenin anlamı, tabiri
Netflix pin kodu uygulaması nedir? Netflix pin kodu nasıl açılır ve kapanır?
Çukur yeni bölüm neden yayınlanmıyor? 6 Ocak Pazartesi Show Tv Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Vuslat yeni bölüm var mı? Vuslat 6 Ocak 2020 Pazartesi neden yok, yeni bölüm ne zaman?
Youtube Premium ücretsiz nasıl kullanılır? YouTube Premium ücretsiz kullanma yöntemleri
Kadın dizisi bu hafta var mı yok mu? 31 Aralık 2019 Salı Kadın dizisi neden yayınlanmadı? Yeni bölüm ne zaman?
Star Trek Beyond filmi TV'de ilk kez Kanal D'de yayınlanacak!
2019 Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman? Ehliyet yenilemek için son gün ne zaman?
Sararan bardakları temizlemek için pratik yöntemler
2020 KOSGEB çiğ köfteci desteği nasıl alınır? KOSGEB çiğ köfteci desteği başvuru şartları
Nöbetçi noter nerede? 4 Ocak Cumartesi - 5 Ocak Pazar Hafta sonu nöbetçi noter sorgulama
Kuzey Yıldızı bu akşam var mı? 4 Ocak Kuzey Yıldızı neden yok, neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman?
TV'de bugün hangi diziler ve programlar var? Kanalların yayın akışları 5 Ocak Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları!
Nöbetçi noter listesi 5 Ocak Pazar listesi belirlendi! İl İl TNB Nöbetçi noterleri sorgulama ve çalışma saatleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.