Okan Buruk ''Arda Turan'ın yeniliğe ihtiyacı var''
Medipol Başakşehir'de kamp kadrosuna alınmayan Arda Turan için açıklama Okan Buruk'tan geldi; Arda'nın yeniliğe ihtiyacı var''
06 Ocak 2020 Pazartesi 12:10
TRT Spor canlı yayınına katılan Okan Buruk Arda ile ilgili sözlerinde ,Fatih hoca Arda ile ilgili açıklamasını yapmış ona katılıyorum, Arda ülke için değerli ve güzel işler yapmış bir oyuncu alacağı her karara saygılı olacağımızı kendisine ilettim, Arda'ya birkaç gün izin verdik ne yapacağına karar verecek. Arda ve kulüpler için hayırlısı ne ise o olsun ifadelerini kullandı.
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