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Okan Buruk '' Bu tura yakışır bir oyun oynayacağız''

UEFA Avrupa Lig'i 32 turu ilk maçında Sporting ile karşılaşacak olan Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bu tura yakışır vir oyun ve skorla dönmek istiyoruz dedi

20 Şubat 2020 Perşembe 10:52
Okan Buruk '' Bu tura yakışır bir oyun oynayacağız''

Avrupa kupalarına katılım için Ülke puanının öenmli olduğunu belirten deneyimli hoca ''biz kendimizi hazırladık eşleşmeler belli olduğundan beri rakibimizi tanımak için analizler yaptık Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız bunun öneminin farkındayız'' dedi. konuşmasına devam ederken tur geçmenin öneminin üzerinde duran taknik adam  turu geçerek tarih yazmak istediklerini belirterek “Şimdiye kadar aldığımız galibiyetler, özellikle gruptan çıkışımız çok önemliydi. Bu turu da geçmek, benim, futbolcularımın ve kulübün geleceği için çok önemli.'' ifadelerini kullandı

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Medipol BaşakşehirOkan BurukAvrupa Kupaları
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