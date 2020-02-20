Okan Buruk '' Bu tura yakışır bir oyun oynayacağız''

na katılım için Ülke puanının öenmli olduğunu belirten deneyimli hoca ''biz kendimizi hazırladık eşleşmeler belli olduğundan beri rakibimizi tanımak için analizler yaptık Avrupa turnuvalarında kalan tek takımız bunun öneminin farkındayız'' dedi. konuşmasına devam ederken tur geçmenin öneminin üzerinde duran taknik adam turu geçerek tarih yazmak istediklerini belirterek “Şimdiye kadar aldığımız galibiyetler, özellikle gruptan çıkışımız çok önemliydi. Bu turu da geçmek, benim, futbolcularımın ve kulübün geleceği için çok önemli.'' ifadelerini kullandı