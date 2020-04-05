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Önce kızlarla parti verdi, sonra evde kal çağrısı yaptı

Manchester City forması giyen yıldız oyuncu '' Evde kal '' Çağrısı yapmadan önce bir arkadaşı ile evde seks partisi verdiği ortaya çıktı.

05 Nisan 2020 Pazar 14:49
Önce kızlarla parti verdi, sonra evde kal çağrısı yaptı

İngiltere Premier Lig futbolcuları,koronavirüs salgını nedeniyle alınan karantina kurallarını ihlal etmeye devam ediyor. Daha önce Grealish, Dele Alli, Niasse'nin yer aldığı listeye en son Kyle Walker ekleniyor. The Sun'da yer alan habere göre yıldız futbolcu, evinde bir arkadaşı ve iki hayat kadını ile birlikte evinde cinsel ilişki partisi düzenledi. Kyle Walker'ın, cinsel ilişki partisi düzenlediği günün ertesinde 'Evde kal' çağrısı yapması dikkat çekti.

Kyle Wlaker özür diledi
Manchester City yönetiminin sağlığını hiçe saydığı ve sosyal mesafe kuralını çiğnediği için Kyle Walker'a ceza vereceği belirtildi. Walker ise yaptığı hareketin yanlış olduğunu kabul ederken, özür diledi. 

Anahtar Kelimeler:
KarantinaEvde KalKoronavirsKyle WalkerMancherter City
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