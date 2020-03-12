Onyekuru dev derbide yer almayabilir

Galatasaray'da Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklar devam ederken antrenmanda sakatlanan Onyekuru'nun durumu belirsizliğini koruyor.
12 Mart 2020 Perşembe 16:53
Nijeryalı oyuncunun sol arka adelesinde zorlanmaya bağlı ağrı olması sebebi ile Beşiktaş maçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Süper lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile oynanacak maçın hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde sürdürülüyor. Antrenmana dün sakatlanan Onyekuru ile tedavisi devam eden Adem Büyük katılmadı.
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