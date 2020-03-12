Onyekuru dev derbide yer almayabilir

Nijeryalı oyuncunun sol arka adelesinde zorlanmaya bağlı ağrı olması sebebi ilemaçında oynayıp oynamayacağı maç günü belli olacak. Süper lig 26. hafta karşılaşmasında Beşiktaş ile oynanacak maçın hazırlıklarına Fatih Terim liderliğinde sürdürülüyor. Antrenmana dün sakatlananile tedavisi devam eden Adem Büyük katılmadı.